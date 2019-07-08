كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تذكير رئيس الوزراء اليوناني الجديد باتفاقيات منطقة اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوضح وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا ان الحكومة المحافظة الجديدة في اليونان لن يكون لديها مجال كبير لتغيير سياسات الإصلاح الاقتصادي وخفض الديون في البلاد لارتباطها باتفاق مع دول منطقة اليورو الأخرى.

و رفض هوكسترا التكهن اليوم الاثنين بشأن ما ستفعله حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للوفاء بوعود الحملة الانتخابية التي قطعها على نفسه حزب "الديمقراطية الجديدة" بخفض الضرائب.

سبق أن الزمت دول منطقة اليورو اليونان بإصلاحات صارمة وإجراءات تقشفية كشرط للمساعدة المالية التي سمحت لها بالبقاء في منطقة اليورو، لكن قوبلت هذه الشروط بهجوم شديد في اليونان، حيث عانى الكثير من الناس من انخفاضات حادة في مستوى معيشتهم.

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين، وسيتم تقييم التقدم الذي أحرزته اليونان للخروج من الأزمة المالية التي استمرت قرابة العقد.

و صرح هوكسترا قبل الاجتماع انه "تم التوصل إلى اتفاقات واضحة طويلة الأجل حول وضع الميزانية من أجل المضي قدما في الإصلاحات. يعتمد ذلك على حزمة كاملة، وأظن أن ذلك سيبقى سليما. "

