كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات عسكرية نصف سنوية بين الولايات المتحدة وأستراليا على الساحل الشرقي لأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدار يوليو،

أقيم حفل افتتاح الألعاب الحربية نصف السنوية، بين أستراليا والولايات المتحدة، مساء الأحد، علىفي ميناء بريسبان على متن السفينة يو إس إس رونالد ريغان.

وستشمل المناورات الحربية لهذا العام قوات من بريطانيا واليابان ونيوزيلندا وكندا، مع وجود عشرات الآلاف من الأفراد للمشاركة في تمرين "Talisman Saber" 2019.

وبينما تم تصميم المناورات الثنائية لتعزيز الاستعداد القتالي لأستراليا والقوات المسلحة للولايات المتحدة، إلا أن مهمة التدريب شابتها وفاة ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية في عام 2017 عندما تحطمت مروحيتهم في المياه قبالة ولاية كوينزلاند.

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وعلى أمل ألا تتكرر هذه المأساة هذا العام، قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز، "هذا الاشتباك العسكري الأول يعكس قوة التحالف بين أستراليا والولايات المتحدة وقربنا من العلاقة العسكرية مع الجيش".

وسيشمل التمرين "Talisman Saber" أكثر من 34000 فرد من أستراليا والولايات المتحدة."

وسيتم دمج قوات من كندا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع أفراد قوة الدفاع الأسترالية، وستراقب وفود من الهند وجمهورية كوريا التمرين".

