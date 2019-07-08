“خطفوني رجال لابسين الخمار”..تفاصيل سيناريو مفبرك لهروب فتاة مع عشيقها

تمكنت العناصر الأمنية، أمس الأحد، في العرائش، من العثور على الفتاة، التي اختفت في ظروف غامضة، يوم الجمعة الماضي، إذ كانت قد اتصلت بعائلتها، وأخبرتها بأنها اختطفت من قبل رجال يلبسون الخمار، ما خلق حالة من الاستنفار في المدينة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن في مدينة العرائش كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث، والتحريات الميدانية المكثفة، فور توصلها بإشعار حول اختفاء الفتاة، قبل أن يتم تحديد مكانها، والعثور عليها بالقرب من أحد الأسواق الممتازة في المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث أظهرت عدم صحة المعطيات، التي أدلت بها الضحية المفترضة لأفراد أسرتها حول تعرضها للاختطاف من قبل عصابة إجرامية، إذ تبين أنها كانت توجد بمحض إرادتها برفقة شخص على علاقة به في منطقة مولاي بوسلهام الشاطئية.

وتم إخضاع المعنية بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تورطها في أفعال إجرامية، تتعلق بإهانة الضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.