لمجرد “يبلغ” عن مغني سويدي سرقه

بعد سرقة لحن أغنيته “كازابلانكا”، لجأ الفنان المغربي، سعد لمجرد، إلى إدارة يوتيوب، لحظر أغنية المغني السويدي” كيدا “، التي استخدم فيها اللحن نفسه، وأصدرها بعنوان “bella”.

وكشف مدير أعمال سعد لمجرد، رضوان بوزيد، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن الفنان السويدي لم يطلب الإذن من سعد، واستخدم لحن أغنته “كازابلانكا”، في عمله، ما يفند فرضية أن الأغنية نسخة سويدية من عمل سعد، موضحا أن هذا الأخير من يقف خلف حذف الأغنية نهائيا من على “يوتيوب”.

وكانت نسبة مشاهدة الأغنية السويدية “bella” على “يوتيوب” تسير بوتيرة سريعة، إذ اقتربت من بلوغ 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام، قبل أن يبلغ عنها سعد، ويتم حذفها.

واستطاع سعد لمجرد بأغنيته “كازابلانكا” تحقيق عدد مشاهدات كبير، إذ تجاوز 150 مليون مشاهدة.