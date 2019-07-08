“فيفو سمارت فون” تطلق نموذجين من الهواتف الذكية في المغرب بأسعار منخفضة

مع بداية استقرارها الرسمي في المغرب، أطلقت العلامة الدولية “vivo smartphone” ، في 6 يوليوز الحالي هاتفين اثنين من الهواتف الذكية، التي تم تكييفها مع السوق المحلي، من خلال خصائص جد تنافسية لنطاق سعرها، وهما: vivo Y15 و vivo Y91C.

وترغب vivo smartphone، التي كانت راعيا رسميا لكأس العالم 2018 FIFA في روسيا، وسترعى كذلك كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك عبر لعبة PUBG ، المشهورة، حاليًا، أن يتعرف المستهلكون على جودة منتجاتها التكنولوجية، التي منحتها موقعا ضمن أفضل 5 مسوَقين للهواتف الذكية في العالم.

ويمتلك هاتف Vivo Y15 بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير / الساعة، ويتوفر على تقنيات توفير الطاقة الذكية، إضافة إلى كاميرا ثلاثية مزودة بذكاء اصطناعي (كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بزاوية واسعة تبلغ 8 ميجابكسل، وأخرى 2 ميجابكسل للعمق) ، مصممة للقطات ذات الزوايا العريضة.

وتم تجهيز vivo Y15، المزود بـ 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيغابايت من ذاكرة ROM القابلة للتوسعة إلى 256 جيغابايت، بنظام التشغيل Funtouch OS 9 منvivo smartphone ، والذي تم تخصيصه وفقًا لنظام Android 9.

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نموذج آخر أطلقته “vivo morocco”في يوليوز، وهو Vivo Y91C بشاشة العرضFullview6,22’’ ، التي تتميز من جانبها، بخصائص تركز على الصورة، كدليل على ذلك، كاميرا استثنائية مجهزة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على تحسين جودة لقطات الوجه، وبطارية تبلغ 4030 مللي أمبير / الساعة ذات سعة كبيرة ونظام ذكي لإدارة الطاقة الحصرية لـ”vivo smartphone”.

vivo Y15متوفر في المغرب مقابل 2399 درهمًا، بينما سيكونvivo Y91C متاحًا بسعر 1299 درهمًا.

وبهذه المناسبة صرح ليون، الرئيس التنفيذي لـ vivo morocco:”قريبًا في المغرب، سيتم إطلاق هاتف عالي flagship) ، يدمج جميع أوجه تقدم العلامة في التكنولوجيا، والتصميم، وسيكون بالتأكيد مفاجأة حقيقية للصناعة بأكملها، ولمستهلكيvivo morocco”.

وتقدم “vivo morocco”، لجميع عملائها، خلال عام 2019 ضمانًا مدته 18 شهرًا، أي بزيادة 6 أشهر عن المتوسط، المعروف في مدة ضمان الهواتف الذكية عادة.