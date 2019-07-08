ميسي مهدد بالإيقاف لمدة طويلة

يسيقالت صحيفة “ميرور” البريطانية “إن ليونيل ميسي يواجه خطر الإيقاف عن المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني لمدة عامين، من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”.

وتلاحق ميسي عقوبة الإيقاف بسبب اتهامه التحكيم بالانحياز لمنتخب البرازيل خلال نهائيات “كوبا أمريكا”، التي اسضافتها الملاعب البرازيلية، وتوج بلقبها المنتخب البرازيلي، أمس الأحد، بفوزه على بيرو بثلاثة أهداف لواحد في المباراة النهائية.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن لوائح “كونميبول”، لا تسمح بأي إهانة بأي طريقة أو وسيلة في حق اتحاد أمريكا الجنوبية، ومن يقوم بذلك سيكون معرضا لعقوبة تصل مدة عامين.

وفي حال تم تسليط عقوبة الإيقاف على نجم برشلونة الإسباني، فإنه سيكون محروما من المشاركة رفقة الأرجنتين في نهائيات “كوبا أمريكا” 2020، بالإضافة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، قطر 2022.