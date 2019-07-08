المفلحي منتقدا الحملة المغرضة ضد الإمارات: أنقذت اليمن

قال عبدالعزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني، الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أنقذت اليمن من الوقوع في براثن الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأضاف: "لولا تحرك الإمارات في اليمن لكانت عدن إمارة ضمن إمارات تنظيمي القاعدة وداعش"، مؤكداً أن للإمارات فضلا كبيرا في تطهير مدينة عدن من الجماعات الإرهابية ودك أوكارها وتجفيف منابعها.

وانتقد المفلحي، في تصريحات صحفية، الحملة الإعلامية المغرضة ضد دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تتوافق تماما مع خطاب قائد مليشيا الحوثي الإرهابية.

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وأكد المفلحي أن للإمارات دورا رياديا وقياديا، وتحملت المسؤولية في اليمن، في وقت كان هناك فراغ كبير بعد تحرير عدن والمحافظات الأخرى.

وتابع: "للأسف الشديد كانت السلطة آنذاك غائبة، ولم تملِ الفراغ ولم تهتم بإعادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومؤسسات اليمن".

واستطرد مستشار الرئيس اليمني أنه "يحسب لأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة أنها وجدت في الزمان والمكان الصحيحين، فلولا تحركها في تلك اللحظة الحاسمة لكانت عدن إمارة من إمارات القاعدة وداعش".

وتوجه بالشكر لقيادات الإمارات العربيه المتحده، موضحا” بأن الحملات الاعلامية المغرضة التي تتعرض لها من قبل بعض القوى هدفها واضح وتحمل في طياتها نفس عدائي ليس ضد الإمارات فحسب بل ضد التحالف بقياده للمملكه العربيه للسعوديه".

وأضاف أن الإمارات لعبت دورا في دعم مؤسسات اليمن والاهتمام بكل الجوانب الأمنيه والدفاعيه وفي نفس الوقت الإغاثيه وترميم المستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.