" الطاقة الذرية": إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى وتجاوزت الحد المسموح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران خصبت اليورانيوم فوق الحد المسموح به في الاتفاق النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفتشون تأكدوا أن إيران زودت نسبة تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي

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