التحالف يدك 3 منصات صواريخ حوثية بحجة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مقاتلات التحالف العربي، الإثنين، عدة غارات استهدفت 3 منصات صواريخ تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في الشريط الساحلي التابع لمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن غارات عنيفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت أهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في بلدة "بحيص" ومزارع "القحوم" و"الجر" على امتداد ساحل البحر الأحمر في مديرية عبس غربي حجة.

وأسفرت الغارات عن تدمير منصتي صواريخ مخصصة في إطلاق الصواريخ الباليستية، ومنصة ثالثة خاصة في إطلاق صواريخ الكاتيوشا.

كما طالت غارات أخرى تجمعات الانقلابيين في مزرعة "الهمداني" جنوبي المديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفق ذات المصدر.

وبشكل مستمر تواصل مقاتلات التحالف العربي استهداف أهداف الحوثيين قبالة خطوط الملاحة الدولية، ضمن جهوده في تحييد العمليات الإرهابية للانقلابيين.