انشقاق جديد بالإخوان.. استقالة مستشار رئيس "النهضة" بتونس

قدم القيادي في حركة "النهضة" الإخوانية لطفي زيتون استقالته من منصب المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، في أحدث انشقاق يضرب صفوف الحركة في ظل خلافات كبرى تعصف بها في الفترة الأخيرة.

وتأتي الاستقالة لتكون الثانية لقيادي في الحركة خلال نحو شهر بعد تقديم محمد غراد المسؤول عن العلاقات الخارجية لحركة النهضة الإخوانية استقالته بشكل مفاجئ في 17 يونيو/حزيران الماضي احتجاجا على سياسات الغنوشي.

ونشر المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة الإخوانية، لطفي زيتون الإثنين، تدوينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن فيها استقالته من منصبه دون توضيح أسباب.





وقالت مصادر مقربة من الحركة الإخوانية التونسية: إن "علاقة زيتون بالحركة تصدعت منذ نحو عام بسبب معارضته سياسة راشد الغنوشي الذي ينفرد برأيه، واحتجاجا على الأطروحات الفكرية التي يراها إخوانية".

Advertisements

وخلال الفترة الأخيرة، كان زيتون من أشد الرافضين لمواصلة توافق حركة النهضة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وطالب بالإطاحة به في أكثر مرة.

ووجه زيتون مؤخرا رسالة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، تضمنت انتقادات شديدة للمسار السياسي للحركة، مما أدى لتوتر علاقته بالغنوشي وبعدد كبير من قيادات النهضة.

ويرى متابعون أن استقالة زيتون مؤشر على تصاعد التوتر داخل الحركة الإخوانية التونسية بسبب نتائج الانتخابات الداخلية التي أسفرت عن سقوط عدد من القيادات.

وكان محمد غراد المسؤول عن العلاقات الخارجية لحركة النهضة الإخوانية قدم استقالته في يونيو/حزيران الماضي بعد ضغوط مارسها رفيق عبدالسلام، صهر الغنوشي لرغبته في الاستحواذ على الملف الخارجي للحركة.

وصهر الغنوشي معروف بقربه من النظام القطري باعتباره الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية لقناة "الجزيرة"، ويواجه اتهامات قضائية بالاستحواذ على هبة صينية تقدر بـ500 ألف دولار عندما كان وزيرا للخارجية عام 2012.

وتولى غراد العلاقات الخارجية للحركة الإخوانية منذ عام 2017، خلفا لنائب رئيس مجلس النواب عبدالفتاح مورو المعروف بانتقاداته اللاذعة لسياسة الحركة وخلافاته مع رئيسها راشد الغنوشي.