الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الإثنين، إسقاط طائرة حوثية مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الطائرة الحوثية المسيرة كانت تحاول تنفيذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش الوطني اليمني شرقي مدينة الدريهمي.
ووفقا للمصدر، تبيّن بعد فحص حطام الطائرة التي تم إسقاطها في منطقة "كُويع" جنوب الحديدة، أنها إيرانية الصنع.
وكثفت المليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية من عملياتها الإرهابية بالطائرات المسيرة، وذلك في محاولة لاستهداف المرافق المدنية داخل السعودية، ومواقع الجيش الوطني اليمني في الحديدة ومأرب.
وفي سياق آخر، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليمني، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.
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