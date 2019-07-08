البرلمان العربي: نواصل العمل لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الإثنين، إن البرلمان العربي سيواصل عمله في مطالبة الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وتابع السلمي، خلال لقائه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، أن "الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات، خاصة في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة الخرطوم الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها".

ويزور السلمي ووفد من البرلمان العربي السودان والتقى البرهان بالقصر الجمهوري، بحضور السفير عمر دهب الوكيل المكلف بوزارة الخارجية بجمهورية السودان.

واستمع وفد البرلمان العربي لشرح رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الاوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

كما جدد ترحيبه بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الانتقالية، معرباً عن أمنياته أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديده من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان.

وقال إن البرلمان "سيواصل عمله في تنفيذ خطه العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها".

وأشار السلمي إلي أن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الافريقي، والمبعوث الأثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.

واختتم البيان بالقول: "تأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ لتطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان".