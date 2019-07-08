وزير خارجية #إيران: لن يكون هناك اتفاق نووي أفضل من اتفاق 2015

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر يوم الاثنين إنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015.
وهددت إيران يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.
وقال ظريف ”الفريق باء باع ترامب بحماقة اعتقادا بأن قتل الاتفاقية من خلال الارهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل“.
وأضاف ”بعد أن بات جليا على نحو متزايد أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل فإنهم يطالبون على نحو غريب بإذعان إيران التام. ثمة مخرج لهذا الأمر ولكن ليس مع وجود الفريق باء في السلطة“.
كان ظريف قال في السابق إن ما يطلق عليه ”الفريق باء“ الذي يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وهو من المتشددين تجاه إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ترامب للدخول في حرب مع طهران.
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