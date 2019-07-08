الان تتابع مسؤول فرنسي: كبير مستشاري ماكرون يزور إيران الثلاثاء والأربعاء لبحث التصعيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 7:30 م, 8 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال مسؤول فرنسي، إن كبير مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون يزور إيران الثلاثاء والأربعاء لبحث التصعيد.

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