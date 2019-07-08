شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكي: على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم (الإثنين)، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب، لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين.

وأوضح بنس في تصريحات معدة سلفاً: «يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف لعزمها».

ونُقل عن بنس قوله في الكلمة المقرر أن يلقيها خلال مؤتمر:«الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران.. نحن نرغب في الحوار، ومستعدون للإنصات. لكن أمريكا لن تتراجع».