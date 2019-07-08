تنصيب رئيس الحكومة اليونانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أثينا) غداة فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" المحافظ في الانتخابات التشريعيّة في اليونان، تم اليوم (الإثنين)، تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رسمياً رئيساً للحكومة، وطي صفحة رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس.

غداة فوز حزبه "الديموقراطيّة الجديدة" المحافظ في الانتخابات التشريعيّة في اليونان، تم اليوم (الإثنين)، تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رسمياً رئيساً للحكومة، وطي صفحة رئيس الوزراء اليساري المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس.

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