شكرا لقرائتكم خبر عن إيران نحو السلاح النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

تجاوزت إيران مرحلة جديدة في التخلف عن التزاماتها بموجب اتفاق العام 2015 حول برنامجها النووي، بإعلانها اليوم (الإثنين)، أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بمستوى محظور بـ 4,5% رداً على اعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وبموجب اتفاق 2015 لم يكن يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلا بمستوى 3,67% لتغذية محطات انتاج الطاقة الكهربائية، وهو أقل من نسبة الـ 90% اللازمة لصناعة قنبلة.

لكن تجاوز سقف 3,67% يشكل مرحلة تقنية مهمة تسمح ببلوغ معدل تركيز أعلى بسرعة، كما قال روبرت كيلي الخبير في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. والذي اضاف:«إذا بلغت نسبة التخصيب 3,5% تكون إيران قطعت نصف الطريق، وإذا وصلت إلى 20% تكون قد أنجزت 80% من مشروعها لصناعة قنبلة نووية».

ويعتبر ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن أن التصريحات الإيرانية يجب أخذها على محمل الجد، وهي ستعطي دفعاً كبيراً للدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لإعادة فرض عقوبات" على النظام الإيراني.