شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: التنقيب التركي قبالة قبرص يثير قلقاً بالغاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)

قال الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقاً بالغاً ويعد تصعيداً غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وذكر الاتحاد في بيان: أن «عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقاً بالغاً».