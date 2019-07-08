شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بتبادل لإطلاق النار في العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (مقديشو)قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين، في الصومال، عندما أطلق مسلحون من حركة الشباب الإرهابية النار على نقطة مراقبة في العاصمة مقديشو، اليوم (الإثنين)، بحسب مصادر أمنية وشهود.
وقال محمد أدن المسؤول الأمني في مقديشو :"هاجم مسلحان حاجزاً أمنياً وتبادلا اطلاق النار مع قوات الأمن، وقد قتل المهاجمان إضافة إلى شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين في تبادل اطلاق النار".
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