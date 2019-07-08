شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب 7 معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الضفة الغربية)قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم (الإثنين) إن سبعة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بينهم فتاة واصلوا إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً.
وأضاف النادي في بيان له: «إن أقدم الأسرى المضربين عن الطعام هما الأسيران جعفر عز الدين (48 عاماً) وإحسان عثمان (21 عاماً) حيث يواصلان الإضراب منذ 23 يوماً وسط ظروف صحية صعبة يواجهانها داخل الزنازين».
وأوضح النادي في بيانه أن «آخر من انضم للإضراب عن الطعام الأسيرة فداء دعمس (25 عاماً) وذلك يوم أمس (الأحد)».
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