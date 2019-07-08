شكرا لقرائتكم بنس يحذر إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف في عزم أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الاثنين، إيران من فهم ضبط النفس بأنه ضعف في عزم أميركا، وأضاف "أميركا لا تسعى إلى حرب مع إيران نحن مستعدون للإنصات، ولكن أميركا لن تتراجع".

وأكمل: "إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي"، ثم أوضح: "أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين".

كما وصف الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران في 2015 بأنه "كارثي".

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لعب بالنار

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الثلاثاء، إن إيران تلعب بالنار، وذلك بعدما قالت طهران إنها تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015.

وردا على سؤال في حفل بالبيت الأبيض عما إذا كان لديه رسالة لإيران، قال ترمب إنه ليست لديه رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وإنها "تلعب بالنار".

وأفاد البيت الأبيض أن ترمب تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تجاوز إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عما يسمح به الاتفاق النووي.

وأكّد البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعد أن أعلنت طهران أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.