الإمارات تعلن رسميا انسحابها من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلن مسؤول إماراتي كبير الاثنين أنّ هناك خفضا في عديد قوات بلاده في مناطق عدة في اليمن ضمن ما سماها خطة “إعادة انتشار” لأسباب “استراتيجية وتكتيكية”، موضحا أنّ أبوظبي تعمل على الانتقال من “استراتيجية القوة العسكرية” إلى خطّة “السلام أوّلا” في هذا البلد.

وقال المسؤول خلال لقاء مع صحافيين في دبي مشترطا عدم الكشف عن هويته “هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى”.

وزعم أن الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا”.

من جهته، أكّد قيادي في حكومة المرتزقة أنّ الإمارات “أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لمليشيات تابعة لها، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة”.

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وتابع “لكنّها (القوات الإماراتية) لا تزال (…) تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية”.