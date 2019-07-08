السيسي يتابع مراحل إنشاء «سد تنزانيا»

مصراوي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين، منوها في هذا الصدد بمشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركتي (المقاولون العرب ، السويدي الكتريك).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الاثنين، مع قاسم مجاليوا رئيس الوزراء التنزاني الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية...