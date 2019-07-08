مصراوي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين، منوها في هذا الصدد بمشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركتي (المقاولون العرب ، السويدي الكتريك).
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الاثنين، مع قاسم مجاليوا رئيس الوزراء التنزاني الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتابع مراحل إنشاء «سد تنزانيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.