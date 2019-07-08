نتانياهو: الفلسطينيون القدامى من جنوب أوروبا ويعود أصل أسلافهم المعاصرين إلى الجزيرة العربية

توصل رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى نتيجة مفادها أن الفلسطينيين القدامى جاؤوا من جنوب ​أوروبا​، فيما يعود أصل أسلافهم المعاصرين إلى ​الجزيرة​ العربية.

وذكر نتانياهو، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الكتاب المقدس​ يذكر مكانًا على الأرجح هو جزيرة كريت الحالية، ولذلك استنتج عدم وجود صلة بين الفلسطينيين القدماء والفلسطينيين المعاصرين"، معتبرًا أن "أسلافهم جاؤوا من شبه الجزيرة العربية إلى "أرض إسرائيل" بعد آلاف السنين".

وشدد على أن "ارتباط الفلسطينيين بـ"أرض إسرائيل" لا يعد شيئا مقارنة بـ 4000 عام من ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض"، كاشفًا أن "دراسة حديثة لحمض نووي أخذ من موقع فلسطيني قديم في مدينة ​عسقلان​، تؤكد ما نعرفه من الكتاب المقدس، من أن أصل الفلسطينيين يعود إلى جنوب أوروبا".

وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحه بالدراسة التي نشرتها مجلة "سينس أدفانسيس".