أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عزمه السعي لتهدئة التوتر في ظل النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى "وجود علاقات قوية عبر الأطلسي يفيد الجانبين، لذلك، أود أن أوضح في زيارتي مدى أهمية وجود علاقات اقتصادية تخلو من النزاع للجانبين سواء كان ذلك في مجالات تقليدية مثل صناعة السيارات، أو في أسواق المستقبل الخاصة بالرقمنة".
ولفت إلى أنه يعتزم خلال مباحثات مع ممثلي الحكومة الأميركية في واشنطن العمل من أجل التوصل لحلول في إطار مفهوم تجارة عالمية وحرة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير ألماني: نسعى لتهدئة تجارية مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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