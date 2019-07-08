كشفت الأمم المتحدة عن "تجنيد تنظيم "بوكو حرام" لـ 8 آلاف طفل على الأقل منذ انطلاق حملته الدامية في2009 في منطقة "بحيرة تشاد" وسط أفريقيا"، مشيرةً إلى ان "الأطفال تم تجنيدهم ضمن مجموعات قتالية وغير قتالية"، لافتةً إلى أن "تجنيد الأطفال واستغلالهم يترتب عليه آثار طويلة المدى على حياة الأطفال".
وأشارت إلى أن "مسألة إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع تشكل تحدياً هاماً في المرحلة الراهنة، ليس فقط بسبب عددهم، ولكن أيضاً بسبب الآثار طويلة المدى للصدمة العنيفة التي عاشوها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: "بوكو حرام" جندت 8 آلاف طفل وسط أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.