الأمم المتحدة: "بوكو حرام" جندت 8 آلاف طفل وسط أفريقيا

كشفت ​الأمم المتحدة​ عن "تجنيد تنظيم "​بوكو حرام​" لـ 8 آلاف طفل على الأقل منذ انطلاق حملته الدامية في2009 في منطقة "بحيرة تشاد" وسط ​أفريقيا​"، مشيرةً إلى ان "​الأطفال​ تم تجنيدهم ضمن مجموعات قتالية وغير قتالية"، لافتةً إلى أن "تجنيد الأطفال واستغلالهم يترتب عليه آثار طويلة المدى على حياة الأطفال".

وأشارت إلى أن "مسألة إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع تشكل تحدياً هاماً في المرحلة الراهنة، ليس فقط بسبب عددهم، ولكن أيضاً بسبب ​الآثار​ طويلة المدى للصدمة العنيفة التي عاشوها".