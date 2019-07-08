مسؤولة أممية: معاملة واشنطن للمهاجرين واللاجئين مروعة ولا إنسانية

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان لدى ​الأمم المتحدة​ ​ميشيل باشليه​ أن "ظروف احتجاز ​الولايات المتحدة​ ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ بمن فيهم ​الأطفال​، روّعتها وصدمتها"، مشيرةً إلى أنه "بصفتي طبيبة أطفال وأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة عميقة لاضطرار الأطفال للنوم مكدسين على الأرض دون توفير رعاية صحية مناسبة أو طعام لهم وفي ظل تردي حالة ​الصرف الصحي​".

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