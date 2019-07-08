محكمة إسرائيلية تحمل سلطة فلسطين المسؤولية عن تفجيرات بين عامي 2000 و2005

أصدرت ​محكمة​ ​القدس​ الإقليمية حكما يحمل ​السلطة الفلسطينية​ المسؤولية عن بعض التفجيرات الانتحارية التي نفذت إبان الانتفاضة الثانية 2000-2005، معتبرةً أن "السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 من نحو 130 هجوما انتحاريا نفذ إبان الانتفاضة".

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