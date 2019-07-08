أفاد مصدر ب​الخارجية الروسية​ لقناة "العربية" بأن "الطريقة الفعالة للحفاظ على خطة العمل بشأن ​إيران​ هي تنفيذ كل الجهات التزاماتها في ​الاتفاق النووي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بخارجية روسيا: للحفاظ على خطة العمل بشأن إيران على الجهات تنفيذ التزاماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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