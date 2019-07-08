الخارجية الصينية: التنمر الأميركي سبب أزمة الملف النووي الإيراني

اعتبر الناطق باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ أن "​التنمر​ الأحادي الذي تمارسه ​الولايات المتحدة​ كان السبب وراء تصعيد الأزمة المتعلقة بالملف ​النووي الإيراني​"، مشيراً إلى أن "الضغوط القصوى التي مارستها الولايات المتحدة على ​ايران​ هي السبب الرئيسي وراء الازمة النووية الايرانية".

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