العثور على جثة شاب الى جانب سيارته في وادي الحجير

عثر منذ قليل على الشاب ف. ش. (39عاما) من ​بلدة فرون​، جثة إلى جانب الطريق في منطقة ​وادي الحجير​ قضاء مرجعيون، الى جانب سيارته الـ "رابيد" الحمراء.

وحضرت فورا إلى المكان ​الاجهزة الامنية​ والادلة الجنائية للتحقيق في اسباب الوفاة.