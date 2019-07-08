العثور على جثة شاب الى جانب سيارته في وادي الحجير

عثر منذ قليل على الشاب ف. ش. (39عاما) من بلدة فرون، جثة إلى جانب الطريق في منطقة وادي الحجير قضاء مرجعيون، الى جانب سيارته الـ "رابيد" الحمراء.
وحضرت فورا إلى المكان الاجهزة الامنية والادلة الجنائية للتحقيق في اسباب الوفاة.
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