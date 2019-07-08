الجيش: توقيف سعودي في البقاع لارتباطه بملف تهريب 30 كلغ من الكبتاغون

أفادت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بأن "​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة الشروانة – ​البقاع​، السعودي غانم غانم الشمري، لإرتباطه بالسعودي حميد الرويلي، والذي أوقف بتاريخ 26/5/2019 في ​مطار بيروت الدولي​، أثناء قيامه بتهريب 30 كلغ من ​حبوب الكبتاغون​ وبوشر التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص".

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