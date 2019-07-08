أسود: كن لينًا ككيس اللبن ولا تكن قاسيًا كالرز بمهلبية

وجّه عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "تحذيرًا إلى أبو رولكس"، قائلًا: "كن لينًا ككيس اللبن ولا تكن قاسيًا كالرز بمهلبية"، مضيفًا: "كفى مواعظ لمن سقط بكل محطات الوطنية واسترجاع الحقوق المهدورة والتسليم يد بيد للأغراب و مصالحهم".

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