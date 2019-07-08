أكّد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البعض لا يتقن إلا تمرير الرسائل بالدسّ، على أثر لقاءاتٍ جامعة، يختلق ويتوهم ويستنتج، من عباراته المدسوسة، تعرفونه! وهو معروف بأنه سيد في النميمة والنفاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: البعض لا يتقن إلا تمرير الرسائل بالدس وهو سيد في النميمة والنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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