خريس: لتعويض طلاب اللبنانية عما فاتهم في فترة الإضراب

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​، خلال لقاء مع ​الاساتذة​ الجامعين أقامه المكتب التربوي في إقليم جبل عامل أن "إنطلاقة أفواج ​المقاومة​ اللبنانية أمل، كانت مناسبة أعلنها الامام الصدر بالدمعة والدم، ونحن ننعم ب​الأمن​ والأمان من خلال هذه الإنطلاقة التي كانت الأساس في مواجهة العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى "تشديد الامام الصدر على الوحدة الوطنية والعيش المشترك"، متسائلا "أين نحن من المحافظة على هذا العيش، في ظل ما نشهده اليوم من صورة قاتمة لا تبشر ببناء وطن بل تبشر بهدم الوطن وتعزيز لغة الطائفية والمذهبية؟"، داعيا إلى "الإبتعاد عن ​اللغة​ التي لا تجمع، واتقان لغة واحدة، لغة بناء الوطن، بعيدا عن التعصب، ولنعمل جميعا في بناء الوطن وتحسين وتعزيز مؤسساته خدمة للوطن وأهله".

وأشار إلى أن "مواجهة العدو الإسرائيلي لا تكون إلا بالوحدة والتماسك، لأن هذا العدو لا يزال يتربص بأرضنا"، لافتاً إلى "دور ​المؤسسات التربوية​ في التنشئة الاجتماعية الصحيحة والآمال معقودة عليهم".

وفي شأن ​الجامعة اللبنانية​، دعا خريس إلى "الحفاظ على هذه الجامعة الام وتعزيزها بكل ما يلزم من تجهيزات ومختبرات ومراكز ابحاث إذا أمكن ودعمها وإعطاء الأساتذة فيها حقوقهم المطلوبة ودعا أساتذة الجامعة التعويض للطلاب عما فاتهم في فترة الإضراب".