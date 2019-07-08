تجدد الحريق بشكل أوسع بجرود وتلال حلبتا وصبوبا وصولا إلى مقام النبي موسى

تجدّد الحريق بشكل كبير وأوسع منذ يوم أمس في كلّ من جرود وتلال حلبتا وصبوبا وصولًا إلى مقام النبي موسى، خصوصًا مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ وهبوب الرياح.

وناشد الأهالي وفاعاليّات المنطقة ​قيادة الجيش اللبناني​ بإرسال طوافة لإطفاء الحريق للحدّ من الخسائر، جراء التهام النيران بشكل سريع مساحات واسعة من الأراضي والحقول، وأصبحت تهدّد المنازل في بعض الجرود. وتشارك فرق ​الدفاع المدني​ عبر حوالي 7 مراكز من ​البقاع الشمالي​ في عمليّات الإطفاء، فيما سجّل استنفار في جهاز الإسعاف في ​الصليب الأحمر اللبناني​.