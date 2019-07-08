النشرة: عملية خطف ببعلبك لأسباب مالية وطلب فدية بقيمة 3 ملايين ليرة للإفراج عنه

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "المدعو ع.ق. اقدم على خطف ع.ش. لأسباب مالية في بعلبك وطالب الاول ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للإفراج عنه".

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