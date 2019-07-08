شدياق وصلت الى لندن في زيارة عمل تستمر لايام

وصلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق الى لندن في زيارة عمل تستمر لأيام. واستقبلها على ارض المطار قنصل لبنان في بريطانيا حازم عبد ووفد من منسقية "القوات اللبنانية" في لندن.
وشاركت شدياق الجالية اللبنانية في قداس اقيم في كنيسة سيدة لبنان في لندن
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