شدياق وصلت الى لندن في زيارة عمل تستمر لايام

وصلت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ‎مي شدياق الى لندن في زيارة عمل تستمر لأيام. واستقبلها على ارض المطار قنصل لبنان في ​بريطانيا​ حازم عبد ووفد من منسقية "​القوات اللبنانية​" في لندن.

و‏شاركت شدياق الجالية اللبنانية في قداس اقيم في ​كنيسة سيدة لبنان​ في لندن