الحوثيون: غداً سنعرض مشاهد لعمليات إطلاق صواريخ قدس المجنحة

أعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ في ​صنعاء​ يحيى سريع "أننا سنكشف عن ​تفاصيل​ بعض الأسلحة ​الجديدة​ وعن مشاهد استطلاع هامة من عمق العدو"، مشيرًا إلى أن "غداً سنعرض مشاهد لعمليات إطلاق ​صواريخ​ قدس المجنحة وإقلاع وهبوط الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها". ودحض العميد سريع "ما ذكره التحالف العربي بخصوص محاولتهم استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر".

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