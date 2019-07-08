وفاة طفلة في قرية البجعة عكار بحادث صدم

صدمت سيارة رباعية الدفع يقودها.أ.ع.أ الطفلة إثراء.ف.أ (5 سنوات) في قرية البجعة - عين الذهب، عن طريق الخطأ.
وتولى سائق السيارة نقل الطفلة الى "مركز اليوسف" الاستشفائي في حلبا حيث ما لبثت ان فارقت الحياة. والتحقيقات تتواصل.
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