وفاة طفلة في قرية البجعة عكار بحادث صدم

صدمت ​سيارة​ رباعية الدفع يقودها.أ.ع.أ الطفلة إثراء.ف.أ (5 سنوات) في قرية البجعة - عين الذهب، عن طريق الخطأ.

وتولى سائق السيارة نقل الطفلة الى "مركز اليوسف" الاستشفائي في حلبا حيث ما لبثت ان فارقت ​الحياة​. والتحقيقات تتواصل.