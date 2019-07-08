دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بريطانيا تقول لأمريكا: تسريب مذكرات السفير "أمر يدعو للأسف"

لندن (رويترز) - قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن الحكومة أبلغت واشنطن بأن تسريب مذكرات يصف فيها السفير البريطاني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" أمر يدعو للأسف.

وسُربت مذكرات السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش لصحيفة ذا ميل أون صنداي، وأثارت ضيق ترامب وأدت لمطالبات في الجانب البريطاني بتحديد من كشف عنها.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "تم الاتصال بإدارة ترامب للتعبير عن رأينا وهو أننا نعتقد أن التسريب غير مقبول. حدوث ذلك أمر يدعو بالطبع للأسف".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)