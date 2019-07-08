شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "لو كنت أملك لحاكمت من أقروا التعليم المفتوح بكليات الحقوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بكليات الحقوق لحاكمتهم" مضيفًا أن التعليم المفتوح هو أسوأ نوع من أنواع التعليم فى الحقوق، حيث أن الطلاب يحصلون فيها على أربع محاضرات.

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنا لا أقلل من شأن التعليم المفتوح فهو يمنح الطالب الحصول على مؤهل لكنه لايؤهله لشغل وظيفة"، لافتًا إلى ضرورة تنقية جدول القيد بنقابة المحامين.

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جاء خلال مناقشة المادة "13" بند 3 من مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحامين والذى يشترط من يقيد بالنقابة أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

ورفض عدد من النواب منع طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين واشتراط أن يكون حصل على الثانوية العامة.