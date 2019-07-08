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تشريعية النواب تشكل لجنة فرعية لدراسة قانون رسوم التوثيق والشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال احمد  لدراسة مشروع قانون  مقدم من الحكومة باصدار رسوم التوثيق والشهر.

وتضم اللجنة الفرعية فى عضويتها كل من النواب  جمال الشريف ومحمد صلاح خليفة ومصطفى بكرى و  عفيفى كامل وزينب سالم وشادية خضير

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جاء  ذلك بعد ان شهدت اللجنة اعتراض من النواب حول  توقيت مناقشة مشروع القانون نظرا لما يتضمنه من زيادة رسوم تمثل زيادة اعباء على المواطنين

وطالب النواب بتطوير مكاتب الشهر العقارى اولا حتى يشعر المواطنين بان الرسوم التى سيتم دفعها مقابل خدمة جيدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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