لفت وزير الخارجية ​المغرب​ي ​ناصر بوريطة​ إلى أن "انضمام المغرب إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية، لا يعني الاعتراف بالبوليساريو"، مشيراً إلى أن "المغرب انخرط في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، لكن توقيعه وتصديقه عليها، لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع واقع أو كيان يهدد وحدة المغرب الترابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المغرب: انضمامنا لمنطقة التجارة الإفريقية ليس اعترافا بالبوليساريو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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