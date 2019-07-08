محاكمة ابنة ملك السعودية في فرنسا الثلثاء بتهم تتعلق بتعنيف عامل

تُحاكَم يوم غد الثلثاء في ​باريس​، الأميرة حصة بنت الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، المتّهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقّتها الباريسية في عام 2016، بعد اتهامه بالتقاط صور.

وأعلن محامي الحارس الشخصي، ياسين بوزرو لوكالة "فرانس برس"،"أنّنا نأمل أن يأخذ القضاة بالاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للجهة المدعية. نتائج الفحوص الطبيّة تبيّن أن رواية المدعي لا تصدّق وتثبت أنّه قد كذب".

يُذكر أنّ في أيلول 2016، حضر سبّاك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السبّاك فقد التقط صورًا للغرفة التي كان عليه العمل بها، فاتُهم بأنّه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام. ولفت أيضًا إلى أنّ "الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورًا وأمرت حارسها الشخصي بضربه"، مبيّنًا "أنّه أُهين وأُجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة ​السعودية​".

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم "السرقة" و"​العنف​ المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد"، في حين تحاكم الأميرة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال.

وكانت قد صدرت في كانون الأول 2017 مذكّرة توقيف بحقّ حصة بنت سلمان، بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". والأرجح أن تتمّ محاكمتها غيابيًّا، وسيمثّلها محاميها الفرنسي.