رئيس الوزراء الفلسطيني: الكشف عن دراسة أممية تتعلق بتكلفة الاحتلال

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ عن "دراسة أممية يجري الإعداد لها بالتنسيق مع ​الأمم المتحدة​ تتعلق بتكلفة الاحتلال"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف منظمة الأمم المتحدة للتجارة بإجراء الدراسة التي ستقيم الفرق في الأداء الاقتصادي والمالي الفلسطيني تحت الاحتلال، وفيما لو لم يكن هناك احتلال".

ولفت إلى أن "نتائج الدراسة ستقدم في ​تقرير​ مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمحاسبة الاحتلال ال​إسرائيل​ي دوليا، لافتا إلى أن أهم ما ستشير إليه هذه الدراسة، هو أنه منذ عام 1967 تم اقتلاع حوالى 2.5 مليون شجرة، بينها 800 ألف شجرة زيتون".

وفي سياق آخر، أوضح اشتية أن زيارته إلى ​الأردن​ كانت ناجحة وعملية، مبينا أنه "تم خلالها توقيع ثلاث مذكرات تفاهم قابلة للتنفيذ بجداول زمنية محددة"، معرباً عن أمله في النهوض بالميزان التجاري مع الأردن رغم عقبات إسرائيل.