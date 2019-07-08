بيسكوف: نتابع عن كثب مصير مواطنينا الموقوفين في طرابلس

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ أن "​روسيا​ تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روسيين على أيدي قوات أمن ​حكومة​ الوفاق الوطني في العاصمة الليبية ​طرابلس​"، مشيراً إلى "اننا علمنا من التقارير الإعلامية باحتجاز مواطنين روسيين في ​ليبيا​ ويجري عبر ​وزارة الخارجية​ اتخاذ خطوات ضرورية لتحديد ملابسات هذا الحادث وكشف أسبابه".

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