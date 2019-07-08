تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رسميا رئيسا لحكومة اليونان

نُصّب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رسميًّا رئيسًا للحكومة ​اليونان​ية، وذلك غداة فوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في ​الانتخابات التشريعية​ في اليونان.

وكما تنصّ عليه تقاليد اليونان حيث لا يوجد فصل بين الدولة و​الكنيسة الأرثوذكسية​، أقسم رئيس الحكومة الجديد اليمين على ​الإنجيل​ في القصر الرئاسي، أمام رئيس اليونان بروكوبيس بابلوبولوس.

وبعد تنصيبه، منّ المقرّر أن يتوجه رئيس الحكومة الجديد الى قصر مكسيمو حيث ستجري عملية تسلّم السلطة مع سلفه تسيبراس.

وذكرت الصحف اليونانية أنّه "يُتوقّع أن يتمّ اليوم الإثنين الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة الّذين سيتولون مهامهم الثلثاء".