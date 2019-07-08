نُصّب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رسميًّا رئيسًا للحكومة اليونانية، وذلك غداة فوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في الانتخابات التشريعية في اليونان.
وكما تنصّ عليه تقاليد اليونان حيث لا يوجد فصل بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية، أقسم رئيس الحكومة الجديد اليمين على الإنجيل في القصر الرئاسي، أمام رئيس اليونان بروكوبيس بابلوبولوس.
وبعد تنصيبه، منّ المقرّر أن يتوجه رئيس الحكومة الجديد الى قصر مكسيمو حيث ستجري عملية تسلّم السلطة مع سلفه تسيبراس.
وذكرت الصحف اليونانية أنّه "يُتوقّع أن يتمّ اليوم الإثنين الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة الّذين سيتولون مهامهم الثلثاء".
كانت هذه تفاصيل خبر تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس رسميا رئيسا لحكومة اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.