دانت الرئاسة القبرصية "اعتداء ​تركيا​ على حقوقها السيادية"، مشيرةً إلى ان "إرسال ​سفينة​ التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون ​الأمم المتحدة​ للبحار والقانون الدولي، في أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة القبرصية تتهم تركيا بانتهاك خطير لسيادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.