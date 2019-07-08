الشرطة النيجيرية: مقتل ستة قرويين في شمال نيجيريا

أفاد متحدث باسم ​الشرطة النيجرية​ غامبو عيسى، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "مسلحين يرتدون ملابس سوداء هاجموا على متن دراجات نارية، ثلاث قرى في منطقة كانكارا بولاية كاستينا في شمال ​نيجيريا​، فيما كانوا يطلقون الرصاص وقذائف صاروخيّة".

وأوضح أنّ "ستة أشخاص من القرى الّتي تمّ مهاجمتها قُتلوا، لكنّنا قتلنا العديد من العصابة في ​إطلاق نار​ استمرّ أكثر من ساعة"، لافتًا إلى أنّ "السلطات تقوم بعمليّات تمشيط في الغابات بحثًا عن جثث المسلحين القتلى".

يُشار إلى أنّ الوضع في شمال غرب نيجيريا معقّد، وتنشط عصابات سرقة الماشية والخطف في هذه المناطق ذات التواجد الأمني الضعيف، لكنّ تزايد القلق أخيرًا من تسلّل "الجهاديين" إليهم.